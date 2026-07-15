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EN TIERRA LEJANA
Cihan obliga a Sadakat a prometer el divorcio de Nare si logra sobrevivir al trasplante
La tensión estalla entre madre e hijo cuando Cihan responsabiliza a Sadakat del sufrimiento de Nare y le exige una promesa que puede cambiar el destino de la familia Albora.
Al encontrar a Sadakat rezando por la recuperación de Nare, Cihan la enfrenta con dureza y le reprocha todo el daño que, según él, ha causado a su hermana. Pese a las explicaciones de la matriarca, el líder de los Albora le exige que pida perdón por sus actos.
Lejos de conformarse con sus palabras, Cihan le impone una condición: si Nare consigue superar el trasplante de hígado, deberá permitir que se divorcie de Oskan. Sadakat, con el Corán delante y aunque no está de acuerdo, termina prometiéndoselo a su hijo En tierra lejana.
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