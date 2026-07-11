Eva Moral habla en Pasapalabra de su debut como actriz y del deporte paralímpico

En su primera participación en Pasapalabra, Eva Moral conversó con Roberto Leal sobre su carrera y sobre su reciente debut como actriz en la película Todos los colores. La deportista aseguró que fue una oportunidad que no quiso dejar escapar e invitó al público a descubrir la cinta.

Durante la entrevista, también repasó sus éxitos deportivos, entre ellos su séptimo título europeo de triatlón paralímpico, y confirmó que ya prepara su desafío para Los Ángeles 2028 en triatlón y ciclismo. Además, animó a seguir el deporte paralímpico por los valores que transmite.

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