Nare descubre quién le ha donado el hígado y su reacción deja en shock a toda la familia: "Prefiero morir"

Después de la operación, Nare recupera la conciencia acompañada por su familia, que celebra aliviada que todo haya salido bien. Sin embargo, la joven insiste en conocer quién ha sido el donante que ha hecho posible el trasplante y termina obteniendo una respuesta que nadie quería darle.

Al descubrir que Oskan le ha donado el hígado, Nare se queda completamente paralizada y responde con un rotundo "Prefiero morir". Sus palabras provocan una inmediata reacción de Cihan, que le pide que retire esa afirmación antes de que Oskan llegue a escucharla En tierra lejana.

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