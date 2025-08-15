Publicidad
La encrucijada
Laura y Humberto hallan a César herido y activan la alarma justo a tiempo
Ambos descubren a César herido tras una emboscada de Álvaro. Ante el drama, ella moviliza los servicios de emergencia sin perder un segundo, mientras alguien observa con creciente sospecha.
Laura y Humberto llegan al escenario del ataque en La Encrucijada y encuentran a César desangrándose tras una emboscada ordenada por Álvaro. Al gritar que le han disparado, Humberto impulsa a Laura para que actúe con rapidez. La vida de César queda en manos del tiempo, con cada instante cobrando relevancia vital.
La denominada llamada de socorro llega a tiempo, y una ambulancia acelera hacia ellos. Mientras tanto, Octavio recibe la noticia y se sorprende. La emboscada le resulta desconcertante porque esperaba otra jugada: el mexicano no apareció en el momento previsto, y ahora duda de quién más podría estar implicado en el intento contra César.