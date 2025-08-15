César sobrevive al ataque y Amanda exige que revele si es hijo de Roberto Hurtado

César logra salir adelante después del tiroteo que casi le cuesta la vida en La Encrucijada. Mientras se repone en el hospital, Amanda decide que ha llegado el momento de aclarar viejos secretos. Está convencida de que su apellido no es Bravo y que en realidad es hijo de Roberto Hurtado.

En una conversación cargada de tensión, Amanda no oculta su frustración y exige respuestas inmediatas. Su intuición y las pistas que ha seguido le indican que la verdad está cerca. Esa revelación podría transformar su relación y alterar el rumbo de sus vidas en Oramas para siempre.