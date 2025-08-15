Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Los clientes se indignan al pagar 12 euros por colgar el bolso en un restaurante de Ibiza
El propietario responde que ese importe corresponde a merchandising y sólo se aplica si el artículo permanece en el local.
Un grupo de clientas pagan 12 euros por colgar un bolso en un restaurante de Ibiza, lo que desata críticas. El dueño, Litterio, aclara en Y ahora Sonsoles que ese importe aparece en la pre-cuenta y que no se cobra si el cliente se lleva el gancho. Matiza que se trata de merchandising opcional y no de un servicio obligatorio.
Litterio defiende su decisión explicando que la medida evita que los ganchos desaparezcan con los bolsos y añade un toque de humor al señalar que no pretende generar molestias. La polémica resalta las nuevas líneas que algunos establecimientos trazan entre servicio y producto, y mantiene viva la conversación sobre prácticas comerciales en hostelería.