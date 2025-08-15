La llegada de Pelin trastorna la mansión mientras Nükhet encierra a Şehmuz con una jugada sorprendente

Pelin llega a la mansión tras ser acogida por Halis, quien le desea una vida feliz junto a Ferit y su hijo. Sin embargo, Şehmuz no olvida la paliza recibida y amenaza con derribar la mansión. La tensión crece cuando él jura vengarse, lo que pone en jaque el aparente nuevo equilibrio en la casa.

En ese instante, Nükhet da un giro inesperado: le propone matrimonio a Şehmuz en Una nueva vida. Su maniobra está diseñada para infiltrarse entre los Korhan y destruirlos desde dentro. La mansión ya no es un hogar, sino un tablero de ajedrez donde cada pieza podría cambiar el destino de todos los involucrados.