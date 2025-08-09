Publicidad
Una nueva vida
Seyran abandona la ciudad tras descubrir la traición de Ferit en Una nueva vida
Seyran, al descubrir que Ferit es padre del bebé de Pelin, decide marcharse sin rumbo en Estambul, arrastrada por la presión familiar y sin apoyos cercanos en su entorno más íntimo.
El escándalo estalla en Una nueva vida cuando Seyran descubre que Pelin está embarazada y que Ferit es el padre. Presionada por Halis para que Ferit rompa con ella y se case con la madre del niño, el hombre se niega en medio de un desgarrador enfrentamiento familiar.
Desolada, Seyran abandona la mansión sin dinero, sin saber a dónde ir y completamente sola en una ciudad que no conoce. Ferit, con el corazón roto, se pregunta qué sucederá con ella y si estará segura en su huida silenciosa.