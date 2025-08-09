Seyran abandona la ciudad tras descubrir la traición de Ferit en Una nueva vida

El escándalo estalla en Una nueva vida cuando Seyran descubre que Pelin está embarazada y que Ferit es el padre. Presionada por Halis para que Ferit rompa con ella y se case con la madre del niño, el hombre se niega en medio de un desgarrador enfrentamiento familiar.

Desolada, Seyran abandona la mansión sin dinero, sin saber a dónde ir y completamente sola en una ciudad que no conoce. Ferit, con el corazón roto, se pregunta qué sucederá con ella y si estará segura en su huida silenciosa.