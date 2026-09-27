Kika cautiva a los coaches y los rinde a sus pies con una actuación magistral

Kika ha cruzado la frontera para dejar una huella imborrable en el plató de La Voz tras firmar una interpretación impecable y llena de sensibilidad. Procedente de Portugal, la aspirante saltó al escenario derrochando una personalidad vocal aplastante y un control de la escena que no tardó en hacer mella en los coaches, quienes cayeron rendidos ante la exquisitez de su propuesta musical.

El magnetismo de la artista provocó elogios encendidos por parte de los asesores, que valoraron no solo su impecable ejecución técnica, sino la capacidad para transmitir una emoción pura sin artificios. Con los mentores literalmente situados a sus pies y fascinados por su proyección, Kika arranca su andadura en la edición española consagrándose como una de las propuestas internacionales más potentes de la temporada.