Karim impacta en las audiciones y obliga a Pablo López a luchar sin reservas por su fichaje

Karim se ha convertido en uno de los grandes nombres de la jornada tras firmar un pase por el escenario sencillamente deslumbrante. Con una técnica vocal envidiable, un timbre repleto de personalidad y una capacidad interpretativa fuera de lo común, el aspirante logró encandilar a los mentores desde los primeros compases de su actuación, provocando una calurosa ovación en todo el plató.

Consciente del enorme potencial del participante, Pablo López no dudó en volcarse por completo para convencerlo de unirse a su equipo, empleando sus mejores argumentos y mostrando una determinación absoluta para no dejar escapar semejante talento. Karim culmina así su debut en La Voz por la puerta grande, consagrándose como una de las voces más prometedoras de la edición.