Jhonatan conmueve a los coaches con una interpretación llena de alma

El duende flamenco volvió a hacer acto de presencia en el plató de La Voz gracias a la sobrecogedora propuesta de Jhonatan durante su Audición a Ciegas. Sin mas armas que su voz y una entrega visceral, el concursante desplegó un canto cargado de matices, rasgo y emoción pura que no tardó en calar hondo entre los mentores y erizar la piel de todo el público presente.

La autenticidad del participante desató elogios unánimes por parte de los coaches, quienes destacaron su capacidad casi magnética para transmitir y traspasar la pantalla con cada quejío. Con esta lección de sentir flamenco y verdad interpretativa, Jhonatan no solo logró asegurar su continuidad en la competición, sino que firmó una de las actuaciones más puras y recordadas de lo que va de edición.