Damián contra las cuerdas: La maquiavélica jugada de Gabriel deja al patriarca al borde de la rendición

El imperio De la Reina se tambalea de manera definitiva tras el último golpe maestro asestado por Gabriel. El joven ha ejecutado una hábil y despiadada estrategia que ha dejado a Damián completamente desarmado, neutralizando cualquier margen de maniobra legal o financiera para proteger el legado familiar y sumiendo al veterano patriarca en un profundo estado de abatimiento.

Acorralado y sin apoyos suficientes para plantarle cara a su rival, Damián se plantea seriamente la posibilidad de tirar la toalla y renunciar de forma irreversible a recuperar las riendas de la empresa. La inminente capitulación del patriarca amenaza con reestructurar para siempre la cúpula directiva de la colonia, abriendo una época de incertidumbre donde Gabriel parece acariciar el poder absoluto.