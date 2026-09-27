Carlos enamora a los cuatro coaches cantando ‘Bohemian Rhapsody’

Carlos ha firmado una de las actuaciones más brillantes de las Audiciones a Ciegas tras convencer de manera unánime a Mika, Lola Índigo, Pablo López y Melendi. Apostando por el arriesgado e icónico tema de 'Bohemian Rhapsody', el joven se adueñó del plató con un registro vocal portentoso y una soltura escénica que no dejó margen de duda entre los asesores.

El despliegue de actitud y frescura del concursante desató una apasionada batalla de argumentos entre los cuatro coaches, quienes no dudaron en volcarse para seducirlo y sumar semejante perfil a sus filas. Con un pleno incuestionable y el aplauso cerrado de todo el plató de La Voz, Carlos se posiciona desde su debut como uno de los perfiles más versátiles y prometedores de la temporada.