David falla una palabra clave al dar por hecho que la respuesta era más compleja

El plató de Pasapalabra vivió uno de esos momentos de amarga frustración que se quedan grabados en la retina de los espectadores durante el duelo en AlaZ. El concursante tropezó de la forma más inesperada al cometer un fallo evitable en una letra cuya solución real conocía de sobra, dejándose llevar por la desconfianza y la sobreinterpretación del enunciado formulado por Roberto Leal.

Convencido de que la definición escondía una trampa o un término de altísima dificultad, el concursante desestimó su primera intuición, que resultaba ser la correcta. Un tropiezo especialmente doloroso que terminó marcando el desenlace del duelo y demostrando una vez más que, en la prueba final, la psicología y el exceso de prudencia pueden ser tan determinantes como los propios conocimientos.