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PASAPALABRA
Alejo Sauras alucina con el ritual de David en el ¿Dónde están?: “¿No es peligroso?”
El actor presencia por primera vez la peculiar técnica del concursante para resolver los paneles y protagoniza una reacción tan inesperada que hasta Roberto Leal acaba comentándola.
David ha vuelto a demostrar su dominio del ¿Dónde Están? en Pasapalabra, completando el panel con su habitual táctica y sus características gesticulaciones. Aunque los espectadores ya conocen su particular ritual después de 151 programas, Alejo Sauras no ha podido ocultar su sorpresa al verlo en directo.
La reacción del actor ha sido tan divertida que Roberto Leal ha terminado destacándola. Alejo incluso ha hecho el amago de alejarse del concursante antes de preguntar entre risas: “¿No es peligroso?”. Un momento que ha provocado las carcajadas en el plató.