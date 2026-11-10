Moisés toma una decisión en el último segundo y descubre que ha dejado escapar la victoria: “Me arrepiento”

Moisés ha vivido un final amargo en Pasapalabra después de protagonizar un emocionante AlaZ frente a David. Tras encadenar once aciertos consecutivos, ha conseguido alcanzar los 22 de su rival, pero ha preferido plantarse ante las dudas con una de sus respuestas.

“Me arrepiento, pero es que no la tengo clara”, ha reconocido al agotar su tiempo. Poco después ha descubierto que su respuesta era correcta y habría alcanzado los 23 aciertos. David tampoco ha logrado desempatar y ambos han terminado firmando unas tablas a 22.