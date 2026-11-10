Publicidad
PASAPALABRA
Alejo Sauras se rinde ante Alaska y desata las risas con su reacción: “¿Cómo voy a competir?”
El actor ha afrontado con humor su duelo musical contra Alaska, convencido de que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Sin embargo, la prueba ha terminado siendo más disputada de lo esperado.
Alejo Sauras ha protagonizado un divertido momento en Pasapalabra al descubrir que debía enfrentarse a Alaska en La Pista. Intimidado por los conocimientos musicales de su rival, el actor ha sufrido un ataque de risa: “Es que no puedo, tío, ¿cómo voy a competir?”.
Aunque Alaska ha sido más rápida con el pulsador, ha reconocido que no tenía ni idea de la canción. Alejo tampoco ha logrado identificarla y finalmente la cantante se ha llevado el duelo tras recibir una tercera pista de Roberto Leal.