Alejo Sauras se rinde ante Alaska y desata las risas con su reacción: “¿Cómo voy a competir?”

Alejo Sauras ha protagonizado un divertido momento en Pasapalabra al descubrir que debía enfrentarse a Alaska en La Pista. Intimidado por los conocimientos musicales de su rival, el actor ha sufrido un ataque de risa: “Es que no puedo, tío, ¿cómo voy a competir?”.

Aunque Alaska ha sido más rápida con el pulsador, ha reconocido que no tenía ni idea de la canción. Alejo tampoco ha logrado identificarla y finalmente la cantante se ha llevado el duelo tras recibir una tercera pista de Roberto Leal.