Pablo López suma con Antía su cuarta victoria en el universo de La Voz en Antena 3

La Voz

Antía conquista la final y da la victoria al equipo de Pablo López en una gala histórica

La emoción se desborda en la gran final con la victoria de Antía para el equipo de Pablo López, en una noche llena de actuaciones memorables y la presencia de grandes invitados.

Celia Gil
Publicado:

En La Voz, Antía se corona como ganadora del equipo de Pablo López tras una final cargada de emociones. Su interpretación cautivó al público y consolidó el éxito del coach malagueño.

La gala estuvo marcada por momentos únicos y la participación de artistas invitados que elevaron el espectáculo. Una noche que quedará grabada como una de las más vibrantes de la edición.

