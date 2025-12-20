Publicidad
La Voz
Antía conquista la final y da la victoria al equipo de Pablo López en una gala histórica
La emoción se desborda en la gran final con la victoria de Antía para el equipo de Pablo López, en una noche llena de actuaciones memorables y la presencia de grandes invitados.
En La Voz, Antía se corona como ganadora del equipo de Pablo López tras una final cargada de emociones. Su interpretación cautivó al público y consolidó el éxito del coach malagueño.
La gala estuvo marcada por momentos únicos y la participación de artistas invitados que elevaron el espectáculo. Una noche que quedará grabada como una de las más vibrantes de la edición.