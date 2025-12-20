Antía conquista la final y da la victoria al equipo de Pablo López en una gala histórica

En La Voz, Antía se corona como ganadora del equipo de Pablo López tras una final cargada de emociones. Su interpretación cautivó al público y consolidó el éxito del coach malagueño.

La gala estuvo marcada por momentos únicos y la participación de artistas invitados que elevaron el espectáculo. Una noche que quedará grabada como una de las más vibrantes de la edición.