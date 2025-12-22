Publicidad
Una nueva vida
El mensaje que desconcierta a Ferit mientras Seyran recibe un grave diagnóstico
Ferit queda impactado tras recibir un inquietante mensaje, justo cuando los médicos informan sobre una delicada situación de salud que afecta a Seyran en Una Nueva Vida.
Ferit recibe una misteriosa nota que lo deja desconcertado: alguien le exige explicaciones sobre una deuda con su hijo. La amenaza lo perturba profundamente.
Mientras tanto, los médicos detectan un problema grave en la salud de Seyran, lo que incrementa la tensión en la historia. Esta doble crisis marca un giro dramático en la trama de la serie.