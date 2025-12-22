Publicidad
Una nueva vida
Zerrin, expulsada de la mansión por Esme: “Desapareced de nuestras vidas”
La tensión estalla cuando Esme toma una decisión contundente contra Zerrin y Pelin, marcando un antes y un después en la convivencia en la mansión.
Esme pone fin a la presencia de Zerrin en la casa y la expulsa sin contemplaciones. La escena culmina con una dura frase: “Desapareced de nuestras vidas”, que deja claro su hartazgo.
La situación se desencadena tras el descubrimiento de nuevas intrigas que involucran a Pelin. El conflicto familiar escala y refuerza el papel de Esme como figura firme en la historia.