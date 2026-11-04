Boran exige recuperar su lugar como padre En tierra lejana: Alya y Cihan deben confesarle la verdad

Una cena familiar se ha convertido en un momento de máxima tensión cuando Boran ha preguntado cuándo sabrá Cihan Deniz que su padre sigue vivo. Alya ha intentado frenar sus prisas, explicándole que antes necesitan resolver algunos asuntos pendientes.

Aunque Cihan le ha pedido paciencia tras pasar un año en coma, Boran asegura que ya ha esperado suficiente. Finalmente, Alya ha decidido afrontar la situación y ha pedido quedarse a solas con ambos hermanos. Ha llegado la hora de hablar sobre los sentimientos que han surgido entre ella y Cihan En tierra lejana.