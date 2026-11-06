Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Gabriel teme que Begoña descubra su secreto en Sueños de libertad y prepara una nueva mentira con Beatriz
La búsqueda de Javier pone contra las cuerdas a Gabriel, que teme que su mujer descubra la verdad sobre el embarazo de Beatriz y decide engañarla de nuevo.
Begoña está decidida a encontrar al antiguo novio de Beatriz para que se responsabilice de ella y del bebé en Sueños de libertad. Sin embargo, desconoce que Javier está muerto y que el verdadero padre del pequeño es su propio marido.
La investigación inquieta cada vez más a Gabriel, que advierte a Beatriz del peligro de subestimar a Begoña. Para evitar que descubra sus secretos, ambos deciden contratar a un hombre que se haga pasar por Javier Moreno. ¿Conseguirán frenar las sospechas de la enfermera?