La receta de panqueques de manzana caramelizados de Karlos Arguiñano: un postre fácil para sorprender

Karlos Arguiñano ha enseñado en Cocina abierta cómo preparar unos panqueques de manzana con ingredientes como harina, huevo, leche, azúcar y vainilla. El primer paso consiste en elaborar una masa homogénea y dejarla reposar en la nevera durante unos 25 minutos.

Después, se incorporan las rodajas de manzana y se cocinan los panqueques en una sartén a fuego suave. El toque final llega con el caramelo, que cubre su superficie antes de servirlos decorados con menta. Arguiñano recomienda pelar las manzanas para conseguir una textura más suave.