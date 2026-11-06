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Panqueques de manzana

Panqueques de manzana de Karlos Arguiñano: “Un postre al que os vais a enganchar”

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

La receta de panqueques de manzana caramelizados de Karlos Arguiñano: un postre fácil para sorprender

El cocinero prepara unos deliciosos panqueques con manzana verde y una irresistible capa de caramelo. Una receta sencilla, perfecta para poner el broche dulce a cualquier comida especial.

Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Karlos Arguiñano ha enseñado en Cocina abierta cómo preparar unos panqueques de manzana con ingredientes como harina, huevo, leche, azúcar y vainilla. El primer paso consiste en elaborar una masa homogénea y dejarla reposar en la nevera durante unos 25 minutos.

Después, se incorporan las rodajas de manzana y se cocinan los panqueques en una sartén a fuego suave. El toque final llega con el caramelo, que cubre su superficie antes de servirlos decorados con menta. Arguiñano recomienda pelar las manzanas para conseguir una textura más suave.

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