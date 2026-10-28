Los coaches de La Voz revelan su estrategia para las Batallas

Las Batallas de La Voz están a punto de comenzar y los cuatro coaches ya tienen claro cómo afrontarán esta decisiva etapa. Tras completar sus equipos, Lola Índigo ha sorprendido al reconocer que, por primera vez, se ve con posibilidades de ganar el programa.

Por su parte, Pablo López, Melendi y Mika apuestan por dejarse llevar por el corazón y valorar lo que cada talent demuestre sobre el escenario. Los artistas tendrán que tomar decisiones complicadas al enfrentar a los integrantes de sus propios equipos en duelos decisivos.