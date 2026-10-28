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LA RULETA DE LA SUERTE
Un panel de baloncesto deja a Ángela sin el premio de la Gran Final de La ruleta de la suerte
La concursante había acumulado 1.500 euros y contaba con una Ayuda Final, pero sus escasos conocimientos deportivos le han impedido resolver un panel que parecía asequible.
Ángela ha llegado a la Gran Final de La ruleta de la suerte con la ilusión de conseguir un premio adicional. Gracias a su Ayuda Final, podía solicitar una vocal extra, pero la pista "tres de baloncesto" ha complicado sus posibilidades de éxito.
Aunque muchas letras estaban descubiertas, la concursante no ha conseguido completar el panel. Ha logrado identificar "alero" y "escolta", pero la palabra "pívot" se le ha resistido hasta el final. Un inesperado tropiezo que le ha impedido llevarse el contenido del sobre elegido.