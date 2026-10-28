La ensalada de pimientos y sardinillas de Karlos Arguiñano: una receta tradicional que preparaba su suegra

Karlos Arguiñano ha compartido una receta en su Cocina abierta, que le trae recuerdos familiares: la ensalada de pimientos morrones y sardinillas que se preparaba en casa de su suegra. Un plato tradicional con el que demuestra que no hacen falta elaboraciones complicadas para disfrutar de una buena comida.

La combinación de los pimientos morrones con las sardinillas es la protagonista de esta ensalada, una alternativa para quienes buscan recetas fáciles y sabrosas. Una propuesta con la que el cocinero vuelve a poner en valor los platos caseros.