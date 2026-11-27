Julio Salinas ha compartido en Pasapalabra sus aficiones actuales. El exdelantero ha explicado que juega al pádel todos los días, disfruta del dominó y se ha aficionado a correr desde que participó en la maratón de Sevilla durante la pandemia.

"Sólo son 42 kilómetros y eso tampoco tengo que entrenar mucho", ha bromeado ante la sorpresa de los presentes. Su hermano Patxi ha ironizado sobre su ritmo de vida y Julio ha asegurado que por eso no tiene canas. Cuando Roberto Leal le ha preguntado por las suyas, el exfutbolista ha respondido: "¡Tienes mucho estrés aquí!".