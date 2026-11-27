La pesadilla de Begoña parece llegar a su fin en Sueños de libertad. Gabriel ha decidido regresar con Julia y Juanito después de que la niña descubriera que algo extraño ocurría e intentara escapar con su hermano. El reencuentro ha provocado las lágrimas de emoción de la enfermera.

Sin embargo, la tranquilidad dura poco. A solas, Begoña exige explicaciones a Gabriel por haberse llevado a sus hijos sin consentimiento. Lejos de arrepentirse, el abogado amenaza con llevárselos para siempre si los De la Reina vuelven a intentar apartarle de la empresa.