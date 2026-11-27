La Voz 2026 entra en su recta final con el estreno de los Directos. Pablo López destaca la presión y la espectacularidad de cantar en vivo, una oportunidad para que los concursantes demuestren su mejor versión.

Mika considera que los talents deben cambiar el chip y afrontar una transformación en esta nueva etapa. Por su parte, Lola Índigo y Melendi, los coaches con más voces en competición, recomiendan disfrutar y dejarse llevar. Este viernes, a las 22:00 horas en Antena 3, el público tendrá un papel decisivo en la primera semifinal.