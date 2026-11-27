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LA VOZ
La Voz 2026 afronta su primera semifinal: los consejos de Lola Índigo, Melendi, Mika y Pablo López antes de los Directos
Los cuatro coaches de La Voz analizan cómo llegan sus equipos a la primera semifinal, una gala decisiva en la que solo 10 de los 16 talents continuarán.
La Voz 2026 entra en su recta final con el estreno de los Directos. Pablo López destaca la presión y la espectacularidad de cantar en vivo, una oportunidad para que los concursantes demuestren su mejor versión.
Mika considera que los talents deben cambiar el chip y afrontar una transformación en esta nueva etapa. Por su parte, Lola Índigo y Melendi, los coaches con más voces en competición, recomiendan disfrutar y dejarse llevar. Este viernes, a las 22:00 horas en Antena 3, el público tendrá un papel decisivo en la primera semifinal.