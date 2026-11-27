Sergio ha conseguido su primera victoria en Pasapalabra durante su segundo programa. El zaragozano ha protagonizado una gran remontada en AlaZ después de que David alcanzara los 22 aciertos, aunque con un fallo que terminaría siendo decisivo.

El barcelonés llevaba una espectacular racha de 16 respuestas consecutivas cuando confundió "tablacho" con "tablocha". "Lo he mezclado con una hormiga", ha reconocido. Tras plantarse David, Sergio necesitaba siete aciertos para igualarle y ganar por tener menos errores. El nuevo concursante ha completado la remontada y ha enviado a su rival a la Silla Azul.