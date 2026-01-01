Karlos Arguiñano cierra el año con palabras de gratitud hacia su público

Karlos Arguiñano quiso expresar su agradecimiento por el cariño de sus espectadores, desde hombres y mujeres hasta niños que siguen su programa cada día, destacando la importancia de su apoyo continuo. Además, se acordó de las personas hospitalizadas en estas fechas señaladas y envió un mensaje de afecto tanto a ellos como a sus cuidadores.

Su mensaje de fin de año subrayó el valor de la audiencia para él y su equipo, reconociendo que sin ese respaldo no sería posible su conexión diaria con el público en la televisión.