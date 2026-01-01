Antena3
El bonito mensaje de Karlos Arguiñano para los espectadores en el último programa del año

Karlos Arguiñano cierra el año con palabras de gratitud hacia su público

En su última emisión del año, dedicó un mensaje emotivo a sus seguidores agradeciendo su fidelidad, recordando a quienes están enfermos y dando ánimos a todos en estas fechas especiales.

Karlos Arguiñano quiso expresar su agradecimiento por el cariño de sus espectadores, desde hombres y mujeres hasta niños que siguen su programa cada día, destacando la importancia de su apoyo continuo. Además, se acordó de las personas hospitalizadas en estas fechas señaladas y envió un mensaje de afecto tanto a ellos como a sus cuidadores.

Su mensaje de fin de año subrayó el valor de la audiencia para él y su equipo, reconociendo que sin ese respaldo no sería posible su conexión diaria con el público en la televisión.

