Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Karlos Arguiñano cierra el año con palabras de gratitud hacia su público
En su última emisión del año, dedicó un mensaje emotivo a sus seguidores agradeciendo su fidelidad, recordando a quienes están enfermos y dando ánimos a todos en estas fechas especiales.
Karlos Arguiñano quiso expresar su agradecimiento por el cariño de sus espectadores, desde hombres y mujeres hasta niños que siguen su programa cada día, destacando la importancia de su apoyo continuo. Además, se acordó de las personas hospitalizadas en estas fechas señaladas y envió un mensaje de afecto tanto a ellos como a sus cuidadores.
Su mensaje de fin de año subrayó el valor de la audiencia para él y su equipo, reconociendo que sin ese respaldo no sería posible su conexión diaria con el público en la televisión.