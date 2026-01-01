Croquetas de huevo y panceta explicadas paso a paso por Karlos Arguiñano

La receta incluye panceta, cebolleta, ajo, leche y huevos cocidos que se integran en una masa cocinada con harina y leche hasta espesar. Tras enfriar varias horas en la nevera, la masa se corta, se reboza y se fríe en aceite caliente para lograr unas croquetas doradas y apetitosas.

El resultado final se sirve con perejil y se recomienda preparar suficiente cantidad para disfrutar también en otras ocasiones o congelarlas crudas para freírlas después. La clave está en que queden crujientes por fuera y suaves por dentro, un clásico aperitivo que gusta a todos.