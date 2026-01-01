El brindis navideño de Eva González y Roberto Leal para 2026 mezcla humor y gratitud

Durante el brindis, Eva González y Roberto Leal convierten cada uva en una pregunta para reflexionar sobre 2025, eligiendo palabras como sanación y familia para definir su año y compartiendo recuerdos de viajes, canciones y momentos especiales. Ambos coinciden en que ha sido un año frenético y brindan por lo que está por venir con un toque de humor personal.

Para 2026 sueñan con calma y risas, bromeando sobre canas y deseos personales, y culminan con un mensaje dirigido a su público al que consideran parte de su familia tras otro año de trabajo y complicidad.