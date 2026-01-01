Publicidad
La ruleta de la suerte
Así celebran Jorge Fernández y Laura Moure el Año Nuevo
Los presentadores de La ruleta de la suerte compartien detalles sobre sus planes fuera de cámaras, incluyendo tradiciones familiares, reuniones...
Jorge Fernández y Laura Moure contaron qué hacen tras el programa de fin de año y cómo celebran las festividades, destacando reuniones con familia y tradiciones propias en Nochevieja y Año Nuevo.
En la conversación explicaron si se quedan en casa o viajan, dando pinceladas de sus costumbres y momentos más entrañables durante estas fechas especiales fuera de las cámaras.