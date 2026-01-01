Cristina Pedroche lanza un mensaje lleno de emoción antes de dar las Campanadas en Antena 3

Por décimo año consecutivo, Cristina Pedroche y Alberto Chicote presentaron juntos las Campanadas de Antena 3, en una edición especial también emitida en laSexta y atresplayer. Esta vez, además, compartieron el momento con Santiago Segura como invitado especial en el set.

Fiel a su cita anual con el público, Cristina Pedroche no solo sorprendió con su estilismo, sino que volvió a emocionar con un mensaje previo lleno de significado. Justo antes de los cuartos, la presentadora compartió unas palabras personales, reforzando la conexión con los espectadores en un momento tan simbólico como el cierre del año.