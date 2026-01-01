Publicidad
Campanadas
Cristina Pedroche deslumbra con su look más inesperado en las Campanadas 2025
La presentadora vuelve a acaparar todas las miradas en la Puerta del Sol con un estilismo impactante, manteniendo la tradición de sorprender al público justo antes de dar la bienvenida al nuevo año.
Cristina Pedroche ha vuelto a protagonizar uno de los momentos más esperados de la Nochevieja con su espectacular estilismo. En sus duodécimas Campanadas en Atresmedia, las décimas junto a Alberto Chicote, ha cumplido su promesa: dejar al público de piedra.
Aunque había dejado algunas pistas en redes y programas, nadie imaginaba el resultado final. Descubrir el look completo justo antes de medianoche se ha convertido ya en tradición. Una vez más, la sorpresa ha superado las expectativas y ha hecho que medio país estuviera pendiente de qué escondía esta vez bajo su atuendo inicial.