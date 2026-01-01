Cristina Pedroche deslumbra con su look más inesperado en las Campanadas 2025

Cristina Pedroche ha vuelto a protagonizar uno de los momentos más esperados de la Nochevieja con su espectacular estilismo. En sus duodécimas Campanadas en Atresmedia, las décimas junto a Alberto Chicote, ha cumplido su promesa: dejar al público de piedra.

Aunque había dejado algunas pistas en redes y programas, nadie imaginaba el resultado final. Descubrir el look completo justo antes de medianoche se ha convertido ya en tradición. Una vez más, la sorpresa ha superado las expectativas y ha hecho que medio país estuviera pendiente de qué escondía esta vez bajo su atuendo inicial.