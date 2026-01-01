Ana Obregón recuerda su miedo tras ser señalada como objetivo de ETA y cambiar cómo dio las Campanadas

La actriz y presentadora Ana Obregón recordó que en julio de 1997, cuando Ortega Lara fue liberado, la policía encontró documentación que indicaba que ETA la había incluido entre posibles secuestros junto a otras figuras públicas. Al enterarse de que estaba en su punto de mira mientras rodaba una película, su mundo se vino abajo.

Ese temor llevó a que, años después, en la Nochevieja de 1999 no pudiera despedir el año desde el balcón de la Puerta del Sol y tuviera que dar las Campanadas desde un plató de Antena 3 por seguridad.