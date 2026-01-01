Así fue la gran noche de las Campanadas de Antena 3 con Pedroche, Chicote y Santiago Segura desde la Puerta del Sol

Cristina Pedroche y Alberto Chicote volvieron a presentar las Campanadas desde la Puerta del Sol por décimo año consecutivo, en una emisión conjunta en Antena 3, laSexta y atresplayer. En esta ocasión, se sumó un invitado muy especial: Santiago Segura, que aportó humor y complicidad al set.

Tras la revelación del esperado vestido de Pedroche, llegó el momento más simbólico de la noche: las uvas. Con la plaza llena y millones de espectadores pendientes, los tres rostros de Atresmedia despidieron 2025 y dieron paso al nuevo año con ilusión, energía y mucho sentimiento compartido.