Lujo, eventos y estilo de vida de jet set en Navidad

Aitor, miembro de la jet set, explica que su agenda social no para incluso en Navidad, con cuatro o cinco eventos semanales, fiestas en zonas exclusivas como La Moraleja y noches en Marbella con champán y alta cocina. Destaca que su preparación personal incluye cuidados de belleza de alto coste y que apenas repite ropa de fiesta.

El protagonista subraya que para su círculo el dinero no se oculta sino que se exhibe como parte del estilo de vida navideño, donde todo está cuidadosamente planeado y se mezcla el lujo con oportunidades de networking social de alto nivel.