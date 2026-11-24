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EL HORMIGUERO
Jordi Wild revela en El Hormiguero el desgaste de entrevistar a políticos: "Me lancé a la piscina y me di una buena leche"
El creador de contenido ha confesado a Pablo Motos cómo le han afectado las entrevistas a tres candidatos a la presidencia y las numerosas reacciones que han generado.
La visita de Jordi Wild a El Hormiguero ha servido para conocer cómo ha vivido su reciente incursión en las entrevistas políticas. El comunicador ha reconocido que han sido días agotadores, aunque también ha calificado la experiencia de reconfortante y gratificante.
Más allá de la dificultad de conversar con los candidatos, Wild ha destacado el impacto psicológico de las reacciones posteriores. Millones de personas han comentado su trabajo, una exposición que ha supuesto un importante desgaste emocional. Desde el equipo de Pablo Motos han mostrado su comprensión ante esta situación.