La boda secreta de Zeynep y Serhat ha provocado un conflicto familiar inesperado en El Secreto. Arif se siente traicionado al descubrir que su hija se ha casado sin contar con ellos, aunque ella insiste en que lo ha hecho únicamente para poder adoptar a Kader.

Pese a las explicaciones de Zeynep y los intentos de Refika por calmarlo, Arif se mantiene firme: cuando su hija salga del hospital, deberá regresar a casa. La joven intenta hacerle entender que necesita vivir con Serhat para recuperar a Kader, pero su padre abandona la conversación todavía más enfadado.