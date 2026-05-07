El jurado de Mask Singer se queda sin palabras al descubrir a Begoña Villacís bajo Chihuahua

Chihuahua cayó eliminada en la quinta entrega de Mask Singer después de interpretar ‘Please don’t go’. Ninguno de los investigadores acertó con su identidad.

Arturo Valls descubrió finalmente a Begoña Villacís, que reconoció haber vivido la experiencia “con mucho sentido del ridículo” y disfrutando de salir de su zona de confort.