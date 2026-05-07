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Mask Singer
El jurado de Mask Singer se queda sin palabras al descubrir a Begoña Villacís bajo Chihuahua
La quinta gala de Mask Singer sorprendió con un nuevo desenmascaramiento inesperado. La expolítica apareció bajo la máscara de Chihuahua tras despistar por completo a investigadores y espectadores.
Chihuahua cayó eliminada en la quinta entrega de Mask Singer después de interpretar ‘Please don’t go’. Ninguno de los investigadores acertó con su identidad.
Arturo Valls descubrió finalmente a Begoña Villacís, que reconoció haber vivido la experiencia “con mucho sentido del ridículo” y disfrutando de salir de su zona de confort.