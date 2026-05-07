Un beso inesperado cambia el rumbo de Gabriel hasta que una llamada lo frena en seco

El acercamiento entre Gabriel y Beatriz termina estallando en un beso apasionado que refleja todo lo que llevaban tiempo conteniendo. La escena marca un giro emocional clave entre ambos personajes.

Sin embargo, justo cuando la situación se intensifica, una llamada desde la perfumería interrumpe el momento. Este imprevisto deja en suspenso lo que podría haber cambiado su relación para siempre.