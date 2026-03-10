Alejandro celebra su cumpleaños en Pasapalabra con una sorpresa del plató

Justo antes de comenzar El Rosco, Roberto Leal ha frenado el arranque para revelar que era un día especial: el cumpleaños de Alejandro. El plató ha estallado en un sonoro "felicidades" que ha sorprendido por completo al concursante, que no imaginaba celebrar sus 24 años como participante de Pasapalabra.

Con la emoción del momento, Roberto ha animado a Alejandro a pedir un deseo, y el madrileño ha vuelto a mostrar su carácter familiar en esta celebración inesperada.