María del Monte sorprende en Mask Singer tras ocultarse bajo la máscara de Loro

La actuación de Loro en Mask Singer había generado todo tipo de especulaciones entre los investigadores, que incluso llegaron a cuestionar su físico y compararla con otros rostros conocidos. Ninguna de las apuestas logró acercarse a su verdadera identidad.

Al quitarse la careta, María del Monte reaccionó con humor ante los comentarios recibidos y lanzó un mensaje claro: no olvida las teorías de Ana Milán, Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo ni Juan y Medio tras no acertar su nombre.