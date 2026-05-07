Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

¡María del Monte dinamita las apuestas del jurado! Era el Loro de Mask Singer

Mask Singer

María del Monte sorprende en Mask Singer tras ocultarse bajo la máscara de Loro

La artista dejó sin palabras a los investigadores con un desenmascaramiento inesperado después de revolucionar el plató al ritmo de ‘Me has invitado a bailar’.

La actuación de Loro en Mask Singer había generado todo tipo de especulaciones entre los investigadores, que incluso llegaron a cuestionar su físico y compararla con otros rostros conocidos. Ninguna de las apuestas logró acercarse a su verdadera identidad.

Al quitarse la careta, María del Monte reaccionó con humor ante los comentarios recibidos y lanzó un mensaje claro: no olvida las teorías de Ana Milán, Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo ni Juan y Medio tras no acertar su nombre.

Antena 3» Vídeos