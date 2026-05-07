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EL HORMIGUERO
Juan y Medio revive un momento insólito al despedir al perro de un amigo
El presentador comparte en El Hormiguero una anécdota inesperada durante el entierro del perro de un amigo, marcada por la incomodidad y un giro surrealista que sorprendió al público.
Durante su visita a El Hormiguero, Juan y Medio relató una situación vivida en un entierro que rápidamente se volvió incómoda. Lo que parecía un momento íntimo acabó derivando en una escena inesperada.
El comunicador explicó cómo la experiencia le superó, reconociendo que su único deseo en ese instante era marcharse. La historia provocó risas entre los presentes por su tono tan surrealista.