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Y AHORA SONSOLES
La prometida de Alberto Álvarez explica cómo cayó el torero a una trituradora
El diestro, de 45 años, está en estado crítico en la UCI tras sufrir un grave accidente en su finca de Zaragoza.
Verónica, prometida del torero Alberto Álvarez, ha intervenido en Y ahora Sonsoles para explicar el accidente de su prometido, que cayó a una trituradora de pienso en su finca de Zaragoza.
Su prometida explicó al programa que el torero estaba trabajando en su finca de reses bravas cuando cayó a la trituradora y que salió por él mismo.