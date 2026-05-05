La prometida de Alberto Álvarez explica cómo cayó el torero a una trituradora

Verónica, prometida del torero Alberto Álvarez, ha intervenido en Y ahora Sonsoles para explicar el accidente de su prometido, que cayó a una trituradora de pienso en su finca de Zaragoza.

Su prometida explicó al programa que el torero estaba trabajando en su finca de reses bravas cuando cayó a la trituradora y que salió por él mismo.