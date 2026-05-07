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Megan Maxwell y Adriana Torrebejano

La confesión de Adriana Torrebejano a Megan Maxwell: “Sonia me ha ayudado a quererme más a mí misma”

¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?

Adriana Torrebejano revela cómo Sonia le ha cambiado la vida: “He aprendido a valorarme”

La actriz de ¿A qué estás esperando? comparte una reflexión personal sobre su papel inspirado en Megan Maxwell y cómo este trabajo ha influido en su autoestima y crecimiento personal.

Carmen Pardo
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Adriana Torrebejano ha confesado el impacto que ha tenido interpretar a Sonia, un personaje basado en el universo de Megan Maxwell. La actriz destaca que este papel ha supuesto un antes y un después en su forma de entenderse a sí misma.

Durante su participación en la serie ¿A qué estás esperando?, Torrebejano explica que la historia le ha ayudado a quererse más y a reforzar su autoestima, trasladando ese aprendizaje también a su vida personal.

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