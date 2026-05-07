Adriana Torrebejano revela cómo Sonia le ha cambiado la vida: “He aprendido a valorarme”

Adriana Torrebejano ha confesado el impacto que ha tenido interpretar a Sonia, un personaje basado en el universo de Megan Maxwell. La actriz destaca que este papel ha supuesto un antes y un después en su forma de entenderse a sí misma.

Durante su participación en la serie ¿A qué estás esperando?, Torrebejano explica que la historia le ha ayudado a quererse más y a reforzar su autoestima, trasladando ese aprendizaje también a su vida personal.