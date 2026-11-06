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PASAPALABRA
Juli Fábregas y Alejandra Osborne se arrancan a bailar salsa en Pasapalabra tras un divertido duelo con Marc Anthony
Los invitados han tenido dificultades para reconocer Vivir mi vida en La Pista, pero han terminado protagonizando un momento lleno de humor y baile ante Roberto Leal.
La música de Marc Anthony ha puesto en apuros a Juli Fábregas y Alejandra Osborne en La Pista de Pasapalabra. Ninguno ha conseguido identificar rápidamente Vivir mi vida, uno de los grandes éxitos del cantante.
Tras varios intentos fallidos, Juli ha propuesto cambiar las reglas con una divertida condición: "Tú aciertas y yo bailo". Alejandra ha terminado ganando después de recordar poco a poco la letra y relacionar al artista con Jennifer López. Como broche final, ambos invitados han demostrado sus pasos de salsa.