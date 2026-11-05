Vicente Vallés cuestiona la explicación de Óscar Puente sobre la falta de presupuestos: "¿A qué se ha dedicado el dinero?"

Las palabras de Óscar Puente durante su comparecencia han provocado la incredulidad de Vicente Vallés. El exministro ha justificado su gestión asegurando que hizo todo lo que pudo con el presupuesto que le habían asignado.

Durante su intervención en La Mesa, el periodista ha recordado las críticas recibidas por quienes advertían de las consecuencias de gobernar sin presupuestos. Además, ha planteado la necesidad de conocer cómo se han utilizado los fondos públicos ante las deficiencias que, según ha señalado, presentan numerosos tramos de las infraestructuras.